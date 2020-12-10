14 обманутых дольщиков с улиц Орсовской и Сабурова в Ижевске получат квартиры в следующем году

В ближайшее время ключи передадут дольщикам ЖК «Радужный».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают решать проблему обманутых дольщиков. О ситуации с этим вопросом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

«К концу декабря тут должна полностью закончиться стройка. Из важных работ осталось: завершение предчистовой отделки, запуск лифтов и устройство пожарного проезда», – отметил Семенов.

Квартиры в ЖК «Радужный» ждут 148 семей.

В мае 2021 года будет планируется ввести в эксплуатацию и передать 125 квартир обманутым дольщикам на улице Петрова, 49.

«В зоне нашего пристального внимания находятся и остальные объекты дольщиков. <…> Восстановить права владельцев квартир в ЖСК «Автономная» мы планируем через АО «ДОМ.РФ». Свою заявку мы уже направили, ждём решения в ближайшее время. Через фонд также планируем решить вопросы и на некоторых других объектах», – рассказал Ярослав Семенов.

Он добавил, что в настоящее время одна из самых сложных ситуаций – у дольщиков с улиц Орсовской и Сабурова. Власти прибегли к другому механизму решения проблемы.

«Он предполагает конкурс на земельный участок. Победивший застройщик обязан предоставить дольщикам квартиры в своих объектах соразмерно стоимости участка. Один из таких конкурсов уже состоялся – 14 дольщиков получат свои квартиры в следующем году», – говорится в сообщении премьер-министра Удмуртии.

Еще один подобный конкурс состоится 28 декабря. На остальных объектах идёт поиск решения проблемы через привлечение инвесторов.