В Ижевске обманутые дольщики микрорайона «Дарьинский» получат 14,4 млн рублей

Восстановления своих прав они ждали 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обманутые дольщики дома №30 микрорайона «Дарьинский» получат выплату за недостроенные дома. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Здания должны были сдать еще в 2007 году, но застройщик ООО СФ «Римский квадрат» не выполнил свои обязательства и дома остались лишь с возведенными стенами. Шесть человек, которые вложили средства в это строительство, создали ЖСК «Лидер», чтобы самостоятельно заняться стройкой, но завершить работу им не удалось.

Благодаря Фонду защиты прав граждан владельцы домов получат 14,4 млн рублей.

По такому же принципу восстановят права граждан, купивших квартиры в ЖК «Акварель» - 28 дольщикам вернут 30,6 млн рублей.

Благодаря федеральной поддержке в Удмуртии решат проблему еще 32 обманутых дольщиков. Программу планируют использовать для решения проблемы с объектами в селе Первомайском Завьяловского района по улице Мира и улице Летней.

Для домов, стройка которых невозможна, права горожан восстановят через фонд защиты прав граждан, а земельные участки отдадут застройщикам на конкурсной основе. Такой участок на территории Завьяловского района в селе Вараксино готовится к конкурсу, а в Ижевске на улице Ворошилова идет оценка земли. Также участок по улице Тверской планируют предоставить в аренду новым застройщикам.