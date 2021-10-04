В Удмуртии более 90 малообеспеченных студенческих семей получили по 100 000 рублей за рождение ребёнка

Поддержка семей в трудной жизненной ситуации проводится с 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2021 года 94 студенческие семьи получили от государства финансовую поддержку за рождения ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики.

Поддержка малообеспеченных студенческих семей оказывается с января 2019 года в рамкахнационального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Новой ячейке общества разово выплачивается 100 тыс. рублей.

Материальная помощь оказывается студенческим семьям, находящимся в непростой жизненной ситуации, в связи с рождением в 2020 и 2021 годах ребёнка. Это относится к тем супружеским парам, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртии. Этот порог в родниковом крае составляет не более 20 930 рублей на человека.

Поддержка оказывается также при условии, что обращение за ней было подано не позднее полугода со дня рождения ребёнка. Заявление можно подать в отделение социальной защиты по месту жительства.

Напомним, в Удмуртии из регионального бюджета дополнительно выделили 25 млн рублей на выплату маткапитала многодетным семьям, чей размер составляет 250 тыс. рублей. Средства могут получить семьи, где с 1 января по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок. Основное условие для получения региональной единовременной выплаты — нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий, то есть общая площадь жилья на каждого члена семьи составляет не более 18 кв. м.