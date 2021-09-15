В Удмуртии выделили еще 25 млн рублей на выплату регионального маткапитала многодетным семьям

Деньги должны быть направлены на улучшение жилищных условий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из регионального бюджета выделили еще 25 млн рублей на выплату маткапитала многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, его размер составляет 250 тыс. рублей. Средства могут получить семьи, где с 1 января по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок. Основное условие для получения региональной единовременной выплаты — нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий, то есть общая площадь жилья на каждого члена семьи составляет не более 18 кв. м.

В связи с этим 250 тыс. рублей можно направить либо на первоначальный взнос по ипотеке, либо на погашение ипотеки, покупку квартиры в новостройке, строительство дома, подключение дома к инженерным сетям.

С января по июль жилищные условия благодаря финансовой помощи улучшили 232 семьи, из которых более половины направили средства на погашение ипотеки. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, выплата оказалась востребована среди многодетных семей, поэтому финансирование решили увеличить. «Сейчас это 175 млн руб. – втрое больше, чем планировали изначально. Таким образом, меру поддержки смогут получить в текущем году не менее 700 многодетных семей Удмуртии», - добавил глава. В июне сообщалось, что ее смогут получить 300 семей.

Напомним, заявление на выплату нужно успеть подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.