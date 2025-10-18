Закрыть
В Удмуртии растет спрос на прокат детских вещей

16:39, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
#дети\n#молодые семьи\n#господдержка\n#соцподдержка
Источник фото: ИА "Сусанин"
535 семей воспользовались услугами пунктов аренды.

Ижевск. Удмуртия. 535 семей в Удмуртии воспользовались услугами пунктов проката детских вещей. Об этом информирует Министерство социальной политики Удмуртии на официальном сайте. 

Напомним, пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных открылись в Удмуртии летом 2025 года. 

⁣Имеется возможность арендовать коляски, кроватки, автолюльки, автокресла, санки, шезлонги и другие бытовые предметы. Условия проката действуют для детей до 3 лет.

Льготными услугами пунктов проката могут воспользоваться молодые, студенческие, многодетные семьи, а также семьи участников СВО. 

Предоставление предметов первой необходимости в прокат осуществляется на основании соответствующего заявления с приложением документов. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства

