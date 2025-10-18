Ижевск. Удмуртия. 535 семей в Удмуртии воспользовались услугами пунктов проката детских вещей. Об этом информирует Министерство социальной политики Удмуртии на официальном сайте.

Напомним, пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных открылись в Удмуртии летом 2025 года.

⁣Имеется возможность арендовать коляски, кроватки, автолюльки, автокресла, санки, шезлонги и другие бытовые предметы. Условия проката действуют для детей до 3 лет.

Льготными услугами пунктов проката могут воспользоваться молодые, студенческие, многодетные семьи, а также семьи участников СВО.

Предоставление предметов первой необходимости в прокат осуществляется на основании соответствующего заявления с приложением документов. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.