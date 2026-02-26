Закрыть
В Удмуртии 13 молодых ветеринаров получат подъемные в размере 150 тысяч рублей

14:19, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Источник фото: ИА «Сусанин»
Специалисты, которые уже начали работать в прошлом году, также получат единовременные выплаты.

Удмуртия. В 2026 году 13 выпускников Удмуртского аграрного университета, трудоустроившихся в ветстанции, получат единовременные выплаты по 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Семь специалистов, начавших работу в прошлом году, уже получили аналогичные выплаты. В 2026 и 2027 годах им дополнительно перечислят по 100 тысяч рублей.

По словам руководителя ГУ ветеринарии Удмуртии Ирины Крыловой, кадровая потребность службы составляет 190 специалистов. Для их подготовки ежегодно заключаются договоры о целевом обучении с аграрным университетом. Студенты-целевики очной формы получают дополнительные выплаты за успешно закрытые семестры — в прошлом году такие выплаты до 7 тысяч рублей получили 40 человек.

Напомним, финансовую поддержку специалисты будут получать на протяжении первых трёх лет работы

