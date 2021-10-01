Итоги дня: отставка главного архитектора Ижевска и приостановка вакцинации в мобильных пунктах

Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус по последним данным подтвердился у 260 жителей Удмуртии. Скончались 25 пациентов.

Новая схема

С началом отопительного сезона в 2022 году в Ижевске поменяется способ платы за отопление. Город перейдёт на схему оплаты только в период, когда дома получают тепло.

Отключили ипподром

Задолженность ижевского ипподрома в 2,9 млн рублей перед ПАО «Т Плюс» привела к частичному ограничению подачи отопления в учреждение. От тепла отключили два корпуса, не относящихся к конюшням.

Проверка фермеров

В Глазовском районе проверят фермерское хозяйство, где коровы содержатся в грязи. Фотографии условий содержания бурёнок были присланы министру сельского хозяйства Удмуртии Ольге Абрамовой.

Уход архитектора

Главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов, занимавший с перерывом эту должность с 2002 года, покинул свой пост. С 1 октября его место займёт Татьяна Керсатинова.

Погода в выходные

В субботу на территории Удмуртии пройдут небольшие дожди, в воскресенье осадков не ожидается. Днём столбики термометра покажут +7…+12 градусов Цельсия.

Вакцинация на паузе

В Ижевске приостановлена работа мобильных пунктов вакцинации. Причина — увеличение нагрузки на врачей из-за распространения коронавируса.