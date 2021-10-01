В Ижевске из-за большой нагрузки на медиков приостановили вакцинацию от коронавируса в мобильных пунктах

Поставить прививку можно в поликлиниках и Центре общественного здоровья.

Ижевск. Удмуртия. Работа мобильных пунктов вакцинации от коронавируса приостановлена в Ижевске. Решение вызвано увеличившейся нагрузкой на медицинских работников из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом заявила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, мобильный прививочный кабинет на Центральной площади в Ижевске прекратил работу 30 сентября. Новый пункт вакцинации открыли 1 октября в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Центр расположен на площади имени 50-летия Октября, 21. Желающих привиться принимают в будни с 08:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 16:00. Также пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках по месту жительства.

И добавим, к утру 1 октября в Удмуртии вновь зарегистрирован коронавирусный антирекорд. За сутки выявлено 260 зараженных, 25 пациентов с подтвержденным ковидом скончались.