Выходные в Удмуртии начнутся с небольшого дождя

Температура останется ниже климатических норм.





Ижевск. Удмуртия. В субботу на большей части территории Удмуртии сохранится небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь с 1 на 2 октября температура воздуха опустится до +2…+7 градусов Цельсия. В субботу днём ожидается до +7…+12 градусов. С 3 октября на погоду будет оказывать влияние антициклон. Осадков не ожидается.

В первой половине следующей недели ночные температуры воздуха составят -3…+3 градуса, днём +7…+12.

Ночью и утром местами возможен туман. По предварительным прогнозам, в середине грядущей недели температурный фон слабо повысится. Осадков не ожидается.