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Выходные в Удмуртии начнутся с небольшого дождя

12:23, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
Выходные в Удмуртии начнутся с небольшого дождя
12:23, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
1463
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
1463
0

Температура останется ниже климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. В субботу на большей части территории Удмуртии сохранится небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь с 1 на 2 октября температура воздуха опустится до +2…+7 градусов Цельсия. В субботу днём ожидается до +7…+12 градусов. С 3 октября на погоду будет оказывать влияние антициклон. Осадков не ожидается.

В первой половине следующей недели ночные температуры воздуха составят -3…+3 градуса, днём +7…+12.

Ночью и утром местами возможен туман. По предварительным прогнозам, в середине грядущей недели температурный фон слабо повысится. Осадков не ожидается.

 

12:23, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
1463
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода\n#погода в Удмуртии
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