В Удмуртии скончался 29-летний пациент с коронавирусом

За сутки врачи выписали 183 человека.

Ижевск. Удмуртия. Новый коронавирусный антирекорд зарегистрирован в Удмуртии 1 октября. За сутки ковид подтвердился еще у 260 человек, сообщает региональный оперштаб.

Более половины заболевших в Ижевске — 140. В Воткинске заразились 20 жителей, в Глазове — 17, в Можге — 4, в Сарапуле — 3. Среди районов больше всего случаев в Игринском — 14, а также в Кизнерском — 9, и Воткинском — 8.

За сутки в Удмуртии скончались 25 пациентов с ковидом — женщины от 64 до 93 лет и мужчины от 29 до 87 лет.

Выздоровели 183 человека.

Напомним, что по вопросам ковида жители Удмуртии могут обращаться в консультационный центр, специалисты которого расскажут о профилактике, диагностике и лечении инфекции. Телефон: 8-800-100-24-47.