На ижевском ипподроме отключили отопление за долги

Учреждение также могут отрубить и от электричества.

Ижевск. Удмуртия. Задолженность ижевского ипподрома перед ПАО «Т Плюс» привела к частичному ограничению подачи отопления. Также над учреждением нависла угроза отключения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ресурсной компании.

Ипподром должен выплатить 2,9 млн рублей за потребляемые ресурсы до 1 декабря текущего года. Согласована рассрочка оплаты. Пока от отопления отключили административный корпус и пристрой Сельхозакадемии.

Электричество подаётся в полном объёме. Отсрочка по ограничению подачи этого ресурса предоставлена после того, как Минсельхоз республики дал письменные гарантии погашения долгов. В случае нарушения договорённостей, Ипподром могут частично отключить от электроэнергии.

Напомним, что в марте и июне 2021 года ипподром уже имел проблемы с задолженностями перед ресурсоснабжающей организацией.