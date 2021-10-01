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На ижевском ипподроме отключили отопление за долги

11:53, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
На ижевском ипподроме отключили отопление за долги
11:53, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
964
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: ижевский ипподром
964
0

Учреждение также могут отрубить и от электричества.

Ижевск. Удмуртия. Задолженность ижевского ипподрома перед ПАО «Т Плюс» привела к частичному ограничению подачи отопления. Также над учреждением нависла угроза отключения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ресурсной компании.

Ипподром должен выплатить 2,9 млн рублей за потребляемые ресурсы до 1 декабря текущего года. Согласована рассрочка оплаты.  Пока от отопления отключили административный корпус и пристрой Сельхозакадемии.

Электричество подаётся в полном объёме. Отсрочка по ограничению подачи этого ресурса предоставлена после того, как Минсельхоз республики дал письменные гарантии погашения долгов. В случае нарушения договорённостей, Ипподром могут частично отключить от электроэнергии.

Напомним, что в марте и июне 2021 года ипподром уже имел проблемы с задолженностями перед ресурсоснабжающей организацией.

11:53, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
964
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
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