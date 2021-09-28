В статистике заболеваемости ковидом на территории Удмуртии преобладает индийский штамм

За последние две недели больше всего заболевали люди от 30 до 49 лет.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии почти в два раза выросло количество заболевших детей от 15 до 17 лет. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшкина на заседании оперативного штаба 28 сентября.

По её словам в Удмуртии складывается следующая ситуация. За последние две недели наибольший удельный вес заболевших составляют лица от 30 до 49 лет (24%). Граждане от 50 до 54 лет — 18,7%. Доля заболевших детей от 7 до 14 лет составила 12,9%, рост в 1,6 раза. Также увеличилось число заболевших пожилых людей.

Высокие показатели заболеваемости на 38 неделе пандемии в Удмуртии зарегистрированы в Юкаменском, Игринском, Шарканском, Сюмсинском, Селтинском, Кезском районах, и в Ижевске.

За последние две недели самый большой прирост заболевших отмечается в нише семейных контактов — 48,3%. На 10% этот показатель уменьшился, однако на столько же выросло число заболевших в организациях.

58,2 % заболевших имеют признаки ОРВИ, симптомы внебольничной пневмонии наблюдаются у 15,4%, без симптомов — 26,4%.

Также отмечается, что в Удмуртии преобладает индийский штамм коронавируса.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в республике с 29 сентября вводятся новые ковидные ограничения.