В Удмуртии предложили увеличить налоговые вычеты для чернобыльцев и инвалидов военных действий

Сумму возврата подоходного налога могут поднять с 3 до 10 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут поднять налоговые вычеты для бывших военнослужащих с инвалидностью и ликвидаторов радиационных аварий. С такой инициативой вышли депутаты Госсовета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сейчас работающим участникам боевых действий, имеющим группу инвалидности по ранению, а также ветеранам подразделений особого радиационного риска ежемесячно возвращается до 3 тыс. рублей от уплаченных налогов. Эту сумму предлагается увеличить до 10 тыс.

Налоговая льгота касается лиц, ставших инвалидами из-за ранений или болезней, полученных при исполнении воинских обязанностей, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и объекте «Укрытие». Также вычет предоставляется гражданам, кто непосредственно участвовал в испытаниях атомного оружия, работал на сборке ядерных зарядов и захоронении радиоактивных веществ.

Инициативу поддержали в республиканском обществе «Союз «Чернобыль». Как отметил председатель организации Семен Сармакеев, такая мера станет ощутимой поддержкой для людей, добросовестно исполнивших свой гражданский и служебный долг.

Вопрос будет обсуждаться на заседании постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В случае одобрения он будет вынесен для рассмотрения на сессии Государственного Совета Удмуртии.