Итоги дня: массовая гибель пчёл в Удмуртии и оставшийся без воды центр Воткинска

О главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 144 человека заболели коронавирусом по состоянию на утро 19 июля. Четыре пациента скончались.

Госдолг ниже

Госдолг Удмуртии на 1 июля сократился на 1,7 млн рублей и составил 63 млрд 690,9 млн рублей. Уменьшения удалось добиться за счёт снижения бюджетных кредитов.

Воды!

Жилые дома и учреждения Воткинска на сутки остался без холодной воды. Причиной отключения стала авария на магистральных сетях. Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают ближе к полуночи 20 июля.

Гибель пчёл

Из пяти районов Удмуртии пришли новости о массовой гибели более 400 пчелосемей. Бедствие затронуло Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Завьяловский и Глазовский районы. Отравление насекомых может быть связано с обработкой полей химикатами.

Спасти урожай

Аграрии вышли на уборку урожая зерновых и зернобобовых культур на две недели раньше. Причиной спешки стала не спадающая жара.

Жара продолжается

Июль закончится жаркой и дождливой неделей. Ливни и грозы ожидаются в ночь на среду, днём в пятницу и в выходные. В будни температура воздуха будет колебаться в районе +29, +32 градусов Цельсия. К субботе должно стать холоднее.

Куратор

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко станет куратором Удмуртии и всего Приволжского федерального округа от правительства Российской Федерации. Зампред займётся финансовыми вопросами.