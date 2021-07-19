До +32 градусов и дожди ожидаются в Удмуртии в течение недели

К субботе температура воздуха начнёт снижаться.



Ижевск. Удмуртия. Последняя полная неделя июля принесёт Удмуртии жаркую погоду и дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночь на вторник, 20 июля, пройдёт без осадков, температура составит +13…+18 градусов Цельсия. Днём столбик термометра поднимется до +27…+32 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ночь на среду, 21 июля, ожидаются ливни и грозы. Ночью температура существенно не изменится — +14…+19 градусов. Днём пройдут дожди, воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Ночь четверга, 22 июля, будет без осадков, температура составит +12…+17 градусов. Днём осадков не ожидается, температура воздуха дойдёт до +24…+29 градусов.

В ночь на пятницу, 23 июля, в Удмуртии пройдут дожди и грозы. Температура составит +13…+18 градусов. Днём также выпадут осадки, местами ожидаются ливни. Воздух прогреется до +21…+26 градусов.

К субботе, 24 июля, температура воздуха начнёт снижаться. В регионе вновь ожидаются дожди. Ночью температура опустится до +10…+15 градусов, а днём поднимется до +19…+24 градусов.