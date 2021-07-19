Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко будет курировать Удмуртию от федерального правительства

Ему предстоит работать над инвестиционной привлекательностью регионов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко будет курировать Удмуртию и весь Приволжский федеральный округ от правительства Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте органа исполнительной власти.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 19 июля, подписал распоряжение, где распределил вице-премьеров по федеральным округам. Приволжский округ, в состав которого входит Удмуртская Республика, будет курировать Дмитрий Чернышенко.

Зампреду федерального правительства предстоит работать над инвестиционной привлекательностью регионов, также он займётся повышением результативности расходов бюджета и комплексным социально-экономическим развитием. Кроме того, Чернышенко будет решать вопросы предоставления регионам ПФО финансовой помощи.

«Новые полномочия заместителей Председателя Правительства будут реализовываться во взаимодействии с Государственным советом и Советом при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в сообщении.

Как указано на сайте правительства России, Дмитрий Чернышенко занимается цифровым преобразованием госуправления, социальной сферы и экономики. Также он разрабатывает политику в сфере туризма и по другим направлениям.

Отметим, что в состав ПФО, помимо Удмуртии, входят республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия, а также Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский край.