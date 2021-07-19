Центр Воткинска на сутки останется без воды

Коммунальные службы устраняют аварию на магистральном водопроводе.

Воткинск. Удмуртия. Центральная часть Воткинска на сутки останется без холодного водоснабжения. Отключение затронет жилые дома и учреждения, сообщает пресс-служба администрации города.

Подачу воды остановят в связи с аварией на магистральном трубопроводе. Работы будут проводиться с 23:00 19 июля, возобновить водоснабжение коммунальщики обещают к 23:00 20 июля. Временно краны пересохнут в жилых домах на улице Мира, Робеспьера, Свердлова Володарского и Урицкого.

Для жителей будет организован подвоз воды.

Напомним, проблему с водоснабжением Воткинска обсуждали на минувшей неделе на заседании правительства Удмуртии. Как сообщил руководитель муниципалитета Алексей Заметаев, износ водопроводов в городе составляет 75%, системы канализации - 70%.

По словам Заметаева, только на подготовку коммунальных сетей к предстоящей зиме Воткинску необходимо дополнительно 10 млн рублей. Глава республики Александр Бречалов поручил правительству провести аудит городского водоканала и изыскать необходимые средства.

И добавим, с 1 июля в Воткинске тариф для населения на холодную воду увеличен на 40%, в полтора раза больше жители будут платить за канализацию.