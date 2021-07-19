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Центр Воткинска на сутки останется без воды

11:10, 19 июля, 2021
Андрей Поносов
Центр Воткинска на сутки останется без воды
11:10, 19 июля, 2021
Андрей Поносов
501
0
#Воткинск\n#авария\n#ЖКХ\n#коммунальные сети\n#водоснабжение\n#отключения\n#тарифы
Фото: ИА "Сусанин"
501
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Коммунальные службы устраняют аварию на магистральном водопроводе.

Воткинск. Удмуртия. Центральная часть Воткинска на сутки останется без холодного водоснабжения. Отключение затронет жилые дома и учреждения, сообщает пресс-служба администрации города.

Подачу воды остановят в связи с аварией на магистральном трубопроводе. Работы будут проводиться с 23:00 19 июля, возобновить водоснабжение коммунальщики обещают к 23:00 20 июля. Временно краны пересохнут в жилых домах на улице Мира, Робеспьера, Свердлова Володарского и Урицкого.

Для жителей будет организован подвоз воды.

Напомним, проблему с водоснабжением Воткинска обсуждали на минувшей неделе на заседании правительства Удмуртии. Как сообщил руководитель муниципалитета Алексей Заметаев, износ водопроводов в городе составляет 75%, системы канализации - 70%.

По словам Заметаева, только на подготовку коммунальных сетей к предстоящей зиме Воткинску необходимо дополнительно 10 млн рублей. Глава республики Александр Бречалов поручил правительству провести аудит городского водоканала и изыскать необходимые средства.

И добавим, с 1 июля в Воткинске тариф для населения на холодную воду увеличен на 40%, в полтора раза больше жители будут платить за канализацию.

11:10, 19 июля, 2021
Андрей Поносов
501
0
#Воткинск\n#авария\n#ЖКХ\n#коммунальные сети\n#водоснабжение\n#отключения\n#тарифы