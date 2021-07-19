В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился у 22 детей до 14 лет

Четыре пациента скончались.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии 144 человека заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вирус выявили у 22 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

Болезнь диагностировали у 69 жителей Ижевска, 25 жителей Глазова, 16 жителей Можги, 9 жителей Увинского района, 6 жителей Камбарского района, 5 жителей Сюмсинского района, 4 жителей Граховского района, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Сарапула, по одному случаю выявлено в Балезинском, Завьяловском, Глазовском, Шарканском районах.

С болезнью справились 45 пациентов. Четыре человека скончались. Женщинам было 67, 80 лет, мужчинам — 42 и 63 года. В тяжелом состоянии находятся 167 человек.

Вакцинировались 261 837 жителей республики, 174 540 получили второй компонент прививки.

Всего на 19 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 259 случаев коронавируса.