Госдолг Удмуртии немного сократился

На 1 июля размер задолженности региона составил 63,69 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Размер государственного долга Удмуртии на 1 июля составил 63 млрд 690,9 млн рублей. По данным Минфина республики, он сократился на 1,7 млн рублей за счет снижения бюджетных кредитов. В июне регион получил бюджетный кредит от Управления федерального казначейства в размере 970 млн рублей по ставке 0,1% годовых. Средства пошли на погашение ранее полученных бюджетных заимствований.

На 1 июля структура госдолга выглядит следующим образом: 26 млрд 690,9 млн рублей (42% от объема госдолга) приходится на бюджетные кредиты, 32 млрд рублей (50%) – банковские кредиты, 5 млрд рублей (8%) – обязательства по ценным бумагам.

Расходы на обслуживание долга составили 1 229,9 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.