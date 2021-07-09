Итоги дня: гибель посевов в Удмуртии и статус леса на улице 40 лет Победы в Ижевске

О самых важных новостях пятницы.
Ижевск. Удмуртия. Вновь 138 случаев ковида за сутки выявили в Удмуртии. Скончалась одна пациентка – 40-летняя женщина.
Засуха:
В Можгинском районе из-за засушливой погоды гибнут посевы. Без дождей надежды на урожай зерновых и зернобобовых тают с каждым жарким летним днем.
Объект культурного наследия:
В Ижевске приступили к реставрации дома чиновника Охизина. Особняк был построен в 1914 году. После революции там находился штаб батальона особого назначения второй армии и Клуб коммунистов.
Все индивидуально:
В Удмуртии среди тех, кто вакцинировался от коронавируса, выявили 60 случаев заболевания. Все они протекали в легкой форме.
Оплата:
Жители Удмуртии смогут не платить комиссию при оплате взносов на капремонт. Кроме того, все коммунальные платежи на региональном сайте госуслуг полгода не будут облагаться комиссией.
Отстояли:
Лес на улице 40 лет Победы в Ижевске сохранит статус городского. Ранее через него хотели проложить дорогу.
Руководство:
МВД по Удмуртии возглавил Максим Тихонов. Ранее он был замначальника УМВД по Калужской области.
Погода:
В выходные в Удмуртии станет немного прохладнее. В субботу придут кратковременные дожди с грозами и ветром.