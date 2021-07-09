Итоги дня: гибель посевов в Удмуртии и статус леса на улице 40 лет Победы в Ижевске

О самых важных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. Вновь 138 случаев ковида за сутки выявили в Удмуртии. Скончалась одна пациентка – 40-летняя женщина.

Засуха:

В Можгинском районе из-за засушливой погоды гибнут посевы. Без дождей надежды на урожай зерновых и зернобобовых тают с каждым жарким летним днем.

Объект культурного наследия:

В Ижевске приступили к реставрации дома чиновника Охизина. Особняк был построен в 1914 году. После революции там находился штаб батальона особого назначения второй армии и Клуб коммунистов.

Все индивидуально:

В Удмуртии среди тех, кто вакцинировался от коронавируса, выявили 60 случаев заболевания. Все они протекали в легкой форме.

Оплата:

Жители Удмуртии смогут не платить комиссию при оплате взносов на капремонт. Кроме того, все коммунальные платежи на региональном сайте госуслуг полгода не будут облагаться комиссией.

Отстояли:

Лес на улице 40 лет Победы в Ижевске сохранит статус городского. Ранее через него хотели проложить дорогу.

Руководство:

МВД по Удмуртии возглавил Максим Тихонов. Ранее он был замначальника УМВД по Калужской области.

Погода:

В выходные в Удмуртии станет немного прохладнее. В субботу придут кратковременные дожди с грозами и ветром.