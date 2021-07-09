Реконструкция дома Охизина началась в Ижевске

Особняк был построен в 1914 году.





Ижевск. Удмуртия. В помещениях объекта культурного наследия «Дом чиновника Охизина» на улице Пастухова в Ижевске начался ремонт. Фотографии внутри здания опубликовал на своей странице в Instagram Геннадий Юсим, директор ДШИ № 2, которой и принадлежит дом.

Особняк 1914 года постройки является объектом культурного наследия Удмуртии. Первым владельцем был служащий химической лаборатории при сталеделательном заводе Константин Охизин.

После революции, весной 1919 года, в доме находился штаб батальона особого назначения второй армии и Клуб коммунистов. С осени 1920 года в здании размещались различные клубы: III Интернационала, комсомольский, центральный пионерский.

С начала 1935 года в особняке открылся Дом художественного воспитания детей, а с апреля того же года начал работать Удмуртский государственный театр кукол. Позднее тут работала Детская музыкальная школа № 2.

Как ранее сообщал Геннадий Юсим ИА «Сусанин», на реконструкцию здания выделили 50 млн рублей. Ранее дом вывели из плана приватизации.

Здание попало в список участников реализации нацпроекта «Культура» по ремонту школ искусств в стране.