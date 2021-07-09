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Грозы, дождь и ветер ожидаются в Удмуртии в субботу

15:25, 09 июля, 2021
Анна Торхова
Грозы, дождь и ветер ожидаются в Удмуртии в субботу
15:25, 09 июля, 2021
Анна Торхова
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#лето
Фото: twenty20.com
131
0

В воскресенье осадков не прогнозируют.

Ижевск. Удмуртия. Прохладнее станет в Удмуртии в выходные. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на субботу, 10 июля, ожидается +14, +19 градусов по Цельсию. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, температура воздуха составит +25, +30 градусов.

Во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В ночь на воскресенье дожди сохранятся, но уже днем будет без осадков.

Ночью 11 июля, а также по ночам в начале недели синоптики прогнозируют +12, +17, а днем до +27 градусов.

15:25, 09 июля, 2021
Анна Торхова
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#лето