В Удмуртии все коммунальные платежи на региональном сайте госуслуг полгода не будут облагаться комиссией

Взносы на капремонт будут без комиссии и после 6 месяцев эксперимента.

Ижевск. Удмуртия. С жителей Удмуртии не будут взимать комиссию при оплате взносов на капремонт на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Кроме того, в течение полугода без комиссии можно будет оплачивать ряд других коммунальных услуг: газ, отопление, электричество, услуги управляющих компаний. Такая возможность жителям стала доступна благодаря реализации проекта «Безналичная Удмуртия».

По словам председателя правительства Удмуртской Республики Ярослава Семенова, 6 месяцев на региональном портале госуслуг любые начисления будут проходить без комиссии. С 7 месяца все платежи, кроме взносов на капремонт, облагаются комиссией, которая будет ниже, чем в банках.

На сайте пользователю нужно открыть вкладку «Оплата», а далее ввести данные лицевого счета. Она сохранится и в последующем заполнять ее не потребуется. Взносы без комиссии оплачиваются через виртуальную карту, которая автоматически появляется на портале. Пополнять ее нужно традиционно - с обычной банковской карты.