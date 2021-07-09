Максим Тихонов возглавил МВД по Удмуртии

Ранее он работал в Калужской области.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин 2 июля назначил на должность министра внутренних дел Удмуртии полковника Максима Тихонова. На официальном сайте регионального МВД он указан в качестве нового руководителя.

На это месте он заменил Алексея Попова. Отметим, что Тихонов являлся замначальника УМВД России по Калужской области.

Напомним, Алексей Попов стал министром внутренних дел Удмуртии в августе 2018 года в звании полковника. Ранее он занимал должность заместителя начальника УМВД по Архангельской области.

В ноябре 2019 года Попову присвоили звание генерал-майора.

Наша справка: Тихонов Максим Николаевич родился в 1978 году в Орловской области.

В 1995 году поступил на службу в органы внутренних дел.

Имеет два высших образования. В 2015 году окончил Академию Управления МВД России.

В органах внутренних дел работал рядовым сотрудником, занимал различные должности в оперативных подразделениях.

Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

Женат, воспитывает двоих детей.