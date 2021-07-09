В Ижевске за сутки коронавирус подтвердился еще у 62 человек

Всего же выявлено 138 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 9 июля коронавирус выявили еще у 138 человек в Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Больше всего случаев заражения оказалось в Ижевске и Увинском районе – 62 и 25 соответственно. В Сюмсинском и Красногорском районах заболели по 9 человек. Также в числе тех, кто получил положительные тесты: 6 жителей Сарапула, 6 жителей Вавожского района, 5 жителей Граховского района, 4 жителя Игринского района, 3 жителя Глазова, 2 жителя Глазовского района, 2 жителя Сарапульского района, по одному случаю зафиксировали в Можге, Завьяловском, Кизнерском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах.

42 пациента выписали. Один человек скончался – 40-летняя женщина. Всего с начала пандемии в Удмуртии 32 556 жителей переболели ковидом, 528 кончались.

В настоящее время 2 948 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, 688 находятся в состоянии средней степени тяжести, 82 – в тяжелом.