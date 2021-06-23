Чемпионат России по автозвуку пройдет у ТЦ «Флагман» в Ижевске

Участники приедут 10 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет Чемпионат России по автозвуку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из разных уголков страны в столицу Удмуртии съедутся участники, чтобы продемонстрировать мощности звучания аппаратуры в своих необычных авто.

Громкое мероприятие любителей качественного звука состоится 10 июля на парковке у ТЦ «Флагман» с 10:00 до 19:00. После Чемпионат «уедет» в Санкт-Петербург, Минеральные воды и Киров. Финал состоится в Москве 24 августа.