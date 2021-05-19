Итоги дня: литературный фестиваль на родине Чайковского и нежелание жителей Удмуртии учить родные языки

О самых главных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 46 новых случаев ковида, 43 пациента выздоровели.
Пожар:
В деревне Сидоровы Горы в Удмуртии ввели режим ЧС из-за горящего леса. Напомним, в первый день огонь охватил 45 га территории. Для бесперебойной подачи воды спасатели установили насосы на Каме.
Родной:
В Удмуртии всё меньше тех, кто хочет изучать родные языки. Сегодня в школах отсутствует системный подход к обучению.
Поддержим:
Педагог из Воткинска представит Удмуртию в финале конкурса «Учитель года России». Роза Мелекесова преподает математику в кадетской школе №7.
Нужен дом:
Жители Ижевска пытаются пристроить собак с промзоны. Ласковые животные каждый день приходят к людям за пропитанием.
Музыкально:
Живая музыка будет звучать в парках и скверах Ижевска по вечерам. 21 мая горожан ждут на Центральной площади, где выступит симфонический оркестр.
Храм:
Ветхое здание бывшего диспансера в Ижевске отдали под храм. Сейчас там идет реконструкция.
Праздник книги:
Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» пройдет в Удмуртии. Ценителей искусства ждут встречи с поэтами и писателями, презентации книжных новинок.