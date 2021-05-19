Итоги дня: литературный фестиваль на родине Чайковского и нежелание жителей Удмуртии учить родные языки

О самых главных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 46 новых случаев ковида, 43 пациента выздоровели.

Пожар:

В деревне Сидоровы Горы в Удмуртии ввели режим ЧС из-за горящего леса. Напомним, в первый день огонь охватил 45 га территории. Для бесперебойной подачи воды спасатели установили насосы на Каме.

Родной:

В Удмуртии всё меньше тех, кто хочет изучать родные языки. Сегодня в школах отсутствует системный подход к обучению.

Поддержим:

Педагог из Воткинска представит Удмуртию в финале конкурса «Учитель года России». Роза Мелекесова преподает математику в кадетской школе №7.

Нужен дом:

Жители Ижевска пытаются пристроить собак с промзоны. Ласковые животные каждый день приходят к людям за пропитанием.

Музыкально:

Живая музыка будет звучать в парках и скверах Ижевска по вечерам. 21 мая горожан ждут на Центральной площади, где выступит симфонический оркестр.

Храм:

Ветхое здание бывшего диспансера в Ижевске отдали под храм. Сейчас там идет реконструкция.

Праздник книги:

Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» пройдет в Удмуртии. Ценителей искусства ждут встречи с поэтами и писателями, презентации книжных новинок.