Педагог из Воткинска выступит в финале конкурса «Учитель года России»

Удмуртию представит преподаватель математики воткинской кадетской школы № 7.

Воткинск. Удмуртия. Педагог из Воткинска представит Удмуртию в финале конкурса «Учитель года России». В заключительном этапе всероссийского профессионального состязания выступит учитель математики воткинской кадетской школы № 7 имени Калашникова Роза Мелекесова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В 2020 году Роза Мелекесова стала серебряным призером республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии». По мнению оргкомитета этого регионального педагогического форума, опытный математик из Воткинска сможет достойно побороться за звание «Учитель года России».

Роза Мелекесова - кандидат педагогических наук, в ее портфеле профессиональных достижений более 30 научных публикаций, диплом всероссийского конкурса организации воспитательного процесса и сотни успешных выпускников. Кроме того, Роза Мелекесова – активный поклонник детского движения скаутов. Благодаря ее усилиям в школе № 7 были сформированы кадетские классы, организован консультационный центр для родителей.

Напомним, в финале всероссийского состязания конкурсантам будет необходимо провести открытый урок, пресс-конференцию, классный час и мастер-класс для коллег. Победителю и лауреатам «Учителя года России» вручается главный приз конкурса - «Хрустальный Пеликан».