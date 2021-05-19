Работники промзоны в Ижевске решили пристроить живущих там собак

Все животные привиты и стерилизованы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске горожане пытаются пристроить бездомных собак. Об этом сообщила неравнодушная к судьбе животных Ольга Гараева.

Этой зимой на улице Пойма сотрудник одного из предприятий обнаружил в разобранном вагоне собаку с щенками. Их перенесли в безопасное место и приняли решение о стерилизации и пристрое животных.

Всех их забрали, но пока самка находилась в будке на улице, к ней прибежала стая других собак. Они поняли, что тут их могу накормить и спасти. Чтобы не допустить дальнейшего размножения, всех самок пришлось стерилизовать по программе ОСВВ, которая узаконивает свободное расположение бродячих собак в городской среде.

Промышленная зона - не место для животных, поэтому жительница Ижевска Ольга Гараева пытается найти им новый дом. Каждый день 5-7 собак прибегают к ней на кормежку, некоторым она даже дала клички и очень надеется найти им хозяев.

Пока такая стая только пугает прохожих. По словам Ольги, собаки лишь выглядят агрессивно, они каждый раз с лаем бегут к людям, но не делают ничего плохого. Животные ни разу не бросались и не кусали людей, а только хотели получить ласку.

Руководители предприятий против нахождения собак на их территории, но дали время, чтобы найти дом для всех животных. Никто не заинтересован в убийстве или усыплении, особенно после затраченных средства на стерилизацию. Все работники промзоны хотят гуманно решить эту проблему, пристроив собак.

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