Живая музыка в парках Ижевска, выход Манижи в финал «Евровидения» и обновление Android

Какие события произошли в Удмуртии, России и мире, пока мы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды лучше всего начать с обзора новостей в Удмуртии, стране и мире.

А в парках музыка играет

В парках и скверах Ижевска по вечерам горожане смогут послушать живую музыку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках фестиваля «Музыка летом», родившегося в 2020 году, в общественных пространствах пройдут концерты.

21 мая в 21:00 на Центральной площади зрители насладятся музыкой Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики.

17 июня в 19:00 в парке Кирова пройдет выступление струнного квартета Удмуртской Государственной Филармонии.

30 июня в 19:00 в фан-зоне в парке Кирова жители Ижевска смогут услышать Симфо-рок в исполнении Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики.

С глазу на глаз

Прокурор Удмуртской Республики Артем Николаев и председатель правительства Удмуртской Республике Ярослав Семенов проведут личный прием граждан по вопросам медицинского обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Видеоконференция пройдет 20 мая с 09:00 до 10:00 по предварительной записи.

Гражданам, желающим записаться на личный прием, нужно позвонить по телефонам 8 (3412) 60-73-15, 60-74-25, 60-73-39 до 19 мая. На самом приеме им нужно иметь паспорт.

При личном посещении прокуратуры обязательно наличие маски.

Малышу нужно имя и дом

Этому милому котенку всего 2-3 месяца, но он уже очень смышленый. Прошлым хозяевам он оказался не нужен, поэтому мальчик очень боится не найти новую семью. Пока находится на передержке и не отходит от человека ни на шаг. Ласковый, активный и совсем не привередливый в еде малыш.

Покоряем Евровидение

Манижа стала финалисткой «Евровидения». Об этом пишет «Интерфакс».

19 мая певица выступила в полуфинале конкурса с песней «Russian Woman» и вышла в финал. Из 16 стран, которые принимали участие в первом полуфинале, дальше прошли только 10: Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина и Россия.

В этом году конкурс проходит в Роттердаме на арене Ahoy. Уже 22 мая будет объявлен победитель.

Напомним, что представителя России выбирали путем зрительского голосования.

Хочу новый телефон

Google анонсировала 12-ю версию ОС Android. Об этом сообщает «Интерфакс».

В новой операционной системе Android 12 разработчики изменили внешний вид иконок и сделали более плавную анимацию. Также теперь при смене обоев можно будет изменить цветовую гамму всего интерфейса. Такой редизайн будет во всех гаджетах Google.

Разработчики уверяют, что из-за оптимизации использования CPU смартфоны с новой системой работают быстрее.

Телефон с Android 12 может управлять приставками на Android и автомобилем. Но только пока запирать и открывать можно будет машины 2020 и 2021 годов выпуска. Такая функция станет доступна осенью 2021 года на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy.

В скором времени первая публичная бета-версия Android 12 Beta 1 станет доступна для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.