В Удмуртии пройдет II литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского»

Праздник книги объединит все виды искусств.

Ижевск. Удмуртия. Праздник литературы в Удмуртии объединит все виды искусств. В этом уверены организаторы II литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского». Как сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики, фестиваль пройдет с 24 по 27 мая в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Воткинском районе.

Книголюбов и ценителей искусства ждут встречи с поэтами и писателями, презентации книжных новинок, читательские конференции, театральные постановки, лекции и мастер-классы, книжные и художественные выставки.

Полный список мероприятий представлен на ресурсах Национальной библиотеки Удмуртии. В программе возможны изменения. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Литконцерт

Открытие фестиваля «На родине П. И. Чайковского» ознаменует праздничный концерт, в котором объединяется литература, музыка и другие виды искусства. В этом году в концерте примут участие победительница шоу «Голос 60+» Лидия Музалева, актер театра и кино Александр Давыдов, народная артистка России Наталья Гвоздикова, а также творческие коллективы республики. Выступления пройдут в День славянской письменности и культуры у стен Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска.

Место: Ижевск, Михаило-Архангельский собор.

Время: 24 мая, 18:30.

Книжный разгуляй

В дни литфестиваля любителей пошелестеть страницами ждет книжная ярмарка. На площадке «Книжные аллеи» на бульваре Гоголя в Ижевске каждый сможет выбрать литературу на свой вкус. Здесь же откроется «Аллея грамотности», интерактивная интеллектуальная зона и парк настольных игр.

Место: Ижевск, бульвар Гоголя

Время: 24-25 мая, 14:00 - 20:00.

Кто подружил Винни-Пуха и олимпийского Мишку?

«Волшебник изумрудного города», «Три поросенка», «Айболит», «Винни-Пух и все-все-все» — кто не зачитывался этими сказками в детстве. А какая же это детская книга, если в ней нет картинок? Самые популярные образы любимых героев в советских изданиях принадлежат народному художнику России Виктору Чижикову. Он известен не только как иллюстратор произведений детской литературы, но и автор и знаменитого Мишки – талисмана московской Олимпиады.

Познакомиться с работами мастера визуализации литературных текстов можно будет на выставке в Сарапуле.

Место: Сарапул, центральная городская библиотека: улица Советская, 69.

Время: 25 мая, 15:00.

«В объективе – война»

Имя Анатолия Архипова прочно вошло в историю отечественной фотографии и советской журналистики. Доброволец, под пулями создававший фотолетопись Великой Отечественной войны, от горечи первых поражений он дошел до грандиозной победы своей страны. Его уникальные снимки будут представлены на выставке «В объективе – война».

Место: Воткинский район, село Июльское, ДК «Современник».

Время: 24 мая, 11:00

Любимица «Большой перемены»

Многих актеров советской эпохи кинематографа сегодня называют легендами. К их числу относится и гостья фестиваля «На родине П. И. Чайковского» Наталья Гвоздикова, на творческую встречу с которой могут прийти все желающие.

Первую крупную роль она сыграла в популярной комедии «Большая перемена», где предстала в образе Полины — возлюбленной главного героя, Нестора Северова. Следующей звездной работой Натальи Гвоздиковой стала роль Марии Кондратьевой в сериале «Рожденная революцией».

Также в творческом багаже актрисы роли в таких известнейших картинах, как «Калина Красная», «Дума о Ковпаке», «Ох, уж эта Настя!», «Печки-лавочки», «Барышня-крестьянка» и других.

Место: Ижевск, Государственный национальный театр Удмуртской Республики.

Время: 24 мая, 11:00.

Место: Воткинск, музей-усадьба П. И. Чайковского», малый зал.

Время: 26 мая, 11:00.

Злость и тревога

Что делать, когда тебя раздражает, как разговаривают окружающие? На этот вопрос ответит лингвист, младший научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, преподаватель Института лингвистики РГГУ Антон Сомин. Ученый выступит с лекцией «Что нас злит, а что тревожит в русском языке». Он расскажет о конфликтах вокруг русского языка и различных мифах и стереотипах в общественном сознании.

Место: Сарапул, центральная городская библиотека, улица Советская, 69.

Время: 25 мая, 16:00.

«Надежды юношей питают…»: есть ли будущее у русского патриотизма

Куда пропали хорошие детские книги и что может стать для ребенка примером патриотизма? Такие вопросы смогут обсудить участники творческой встречи с литературоведом Александром Торопцевым.

Александр Торопцев – писатель, философ, публицист, руководитель семинара по детской литературе в литературном институте имени Горького. Он автор книг и статей по вопросам детской и подростковой литературы, проблемам чтения среди школьников и молодежи. В рамках фестиваля Александр Торопцев встретится с юными читателями, чтобы поговорить о Родине, патриотизме и уважении к истории своего отечества.

Место: Ижевск, республиканская библиотека для детей и юношества.

Время: 24 мая, 10:00.

Место: Воткинск, библиотека-филиал № 5, улица Королева, 32.

Время: 25 мая, 11:00.

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»

Поговорить об искусстве наряжаться на фестивале можно будет с художником-модельером Тамарой Добролюбовой. Все свои творения мастер вяжет и вышивает крючком и спицами. Секретами искусства она поделится в творческой мастерской «Язык одежды. Семантика русского национального костюма».

Место: Ижевск, республиканский дом народного творчества.

Время: 25 мая, 10:00.

У нас в гостях – М. Ю. Лермонтов!

Конечно, речь не о великом русском поэте, а о его прямом потомке и полном тезке. Михаил Юрьевич Лермонтов — директор Национального лермонтовского центра в Середниково и президент ассоциации «Лермонтовское наследие». Он ведет большую просветительскую работу по популяризации творчества знаменитого предка. На встречах с читателями разговор пойдет о современных тенденциях лермонтоведения в России и мире, а также об истории музея-усадьбы поэта в Середниково.

Место: Сарапул, центральная городская библиотека, улица Советская, 69.

Время: 25 мая, 16:00.

Мыш хорошъ: в чьих руках будущее русской орфографии?

Популярный интернет-помощник по правильному письму и речи — портал «Грамота.ру» — предстанет на литфестивале в Удмуртии в лице своего главного редактора. Публичные лекции на злободневные лингвистические темы проведет научный сотрудник института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Почему так по-разному сложилась судьба твердого и мягкого знаков после шипящих, и сможет ли мышь когда-нибудь превратиться в мыш? Владимир Пахомов расскажет о сюрпризах русской орфографии, ее прошлом, настоящем и будущем.

Место: Ижевск, музейно-выставочный центр имени Калашникова.

Время: 24 мая, 14:00.

Гостиная «Литературки»: от Белинского к Пелевину

О том, какие страсти сейчас кипят в писательской среде, расскажут модераторы главной площадки критических текстов. «Литературная газета» – старейшее российское издание, на ее страницах печатались Пушкин, Гоголь, Белинский, Некрасов. В дни фестиваля пройдут встречи с редакцией «Литературки»: Максимом Замшевым и Анастасией Ермаковой.

Разговор пойдет о современном литературном процессе в России и состоянии отечественной писательской кухни.

Место: Ижевск, музейно-выставочный центр имени Калашникова.

Время: 24 мая, 17:00.

Мест: Воткинск, центральная библиотека имени Фурманова, улица Орджоникидзе, 4а.

Время: 25 мая, 11:00.

Кто ж так пишет?!

Книголюбы Удмуртии воочию увидят, кто пишет заковыристые тексты «Тотального диктанта». Читатели смогут познакомиться с писателем, педагогом Андреем Геласимовым, автором нашумевших романов «Холод», «Жажда», «Роза ветров» и серии «Ковчег».

Андрей Геласимов — обладатель премии «Национальный бестселлер», «Студенческий Букер» и автор текста «Тотального диктанта-2020».

Мест: Воткинск, ДК «Юбилейный».

Время: 26 мая, 12:00.

Место: Ижевск, Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Время: 27 мая, 14:00.

«Волкодав»: брутальное фэнтези из женских рук

Ценителей живого общения с писателями ждет творческая встреча с авторами бестселлеров в стиле фэнтези – Марией Семеновой и Анной Гуровой.

Перу Марии Семеновой принадлежит культовая книжная серия «Волкодав». Ее называют основателем жанра «славянское фэнтези». Она является составителем популярной энциклопедии «Мы — славяне!», автором романов «Валькирия», «Лебединая дорога», «Два короля», «Викинги», «Поединок со Змеем» и других.

Анна Гурова — автор более чем 30 книг в жанре фантастики и приключений. В числе ее работ — циклы «Князь Тишины» и «Мой друг бессмертный», трилогии «Малышка и Карлссон», «Лунный воин», «Мельница желаний».

Мария и Анна выступают и в соавторстве. Плодом их совместного творчества стала серия книг «Аратта».

Место: Воткинск, музей-усадьба П. И. Чайковского, малый зал.

Время: 24 мая, 14:00.

Место: Сарапул, центральная городская библиотека, улица Советская, 69.

Время: 25 мая, 16:00.

Даешь ликбез!

В Удмуртии откроются центры грамотности. Старт проекту будет дан в Сарапуле.

По инициативе фонда «Тотальный диктант» площадки по повышению уровня владения русским языком создадут в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Селтах и Кизнере.

В центрах грамотности любой желающий сможет совершенствовать навыки правильной речи и письма, успешно овладеть орфографическими нормами, научиться писать сочинения, подготовиться к ЕГЭ. Проект поддержали крупнейшие российские издательства.

Место: Сарапул, центральная городская библиотека, улица Советская, 69.

Время: 24 мая, 15:00.

Под занавес фестиваля

Одним из итоговых мероприятий станет торжественная церемония награждения победителей и призеров II межрегионального конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского»

Место: Ижевск, Дом Дружбы народов.

Время: 26 мая, 14:00.

Официальное закрытие II литературного фестиваля состоится в Общероссийский день библиотек.

Место: Ижевск, Дом Дружбы народов.

Время: 27 мая, 10:00.

Окончательная точка в чреде фестивальных мероприятий будет поставлена у памятника Кузебаю Герду. Здесь любой желающий может публично прочесть отрывок из любимого литературного произведения.

Место: Ижевск, Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Время: 27 мая, 15:00.