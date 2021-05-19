В Удмуртии наблюдают отток желающих изучать родные языки

В школах республики преподают удмуртский, татарский и марийский языки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии все меньше людей хотят изучить родной язык. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Удмуртской Республики со ссылкой на председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяну Ишматову. По ее словам, помимо этого отсутствует системный подход к обучению в школах, а родители даже не знают, что их дети могут изучать родной язык. Сегодня в общеобразовательных организациях региона преподают удмуртский, татарский и марийский языки.

«Удмуртия – единственный финно-угорский регион России, который включил в федеральный перечень весь комплект учебников удмуртского языка и литературы с 1 по 11 классы», - рассказала Татьяна Ишматова.

Кроме того, в Удмуртии действует информационно-образовательный портал «Удмурт Кылдунне», на котором можно скачать электронные формы учебников и послушать полезные аудио- и видеоматериалы для детей.

В регионе выходят 7 изданий на удмуртском языке, 8 приложений к районным газетам, выпускаются теле- и радиопередачи. А для привлечения молодежи создали первый круглосуточный интернет-телеканал на удмуртском языке «Даур ТВ». Татьяна Ишматова выразила надежду, что такой формат побудит молодых людей использовать удмуртский язык в своей речи.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотников отметила необходимость популяризации родных языков и среди взрослого населения. Именно их отношение напрямую влияет на то, будет ли ребенок изучать родной язык. Министр также подчеркнула важность принятия отдельной государственной программы по развитию государственных языков на территории региона, разработкой которой занимается Министерство национальной политики республики.

Еще в 2020 году в республике начали создавать две базовые школы с изучением удмуртского языка. Ими стали школа № 17 в Глазове и № 1 в Можге. По информации Болотниковой, в дальнейшем планируется развитие этих организаций как школ повышенного уровня с удмуртским этнокультурным содержанием образования.