В Удмуртии 54 пациента с коронавирусом остаются в тяжелом состоянии

По данным на 19 мая, в регионе зарегистрировали 46 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирусом заразились еще 46 жителей Удмуртии. Об этом сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус. Удмуртия».

В числе заболевших 5 человек старше 65 лет и 5 детей. Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, 5 жителей Сарапульского района, 4 жителей Воткинска, также 3 положительных теста оказалось в Балезинском районе, 3 – в Камбарском районе, по одному – в Воткинском и Глазовском районах.

43 пациента выздоровели. Прививки от коронавируса поставили более 105,5 тыс. человек, второй компонент получили 80 тыс. человек.

Среди тех, кто проходит лечение, 2 257 находятся в удовлетворительном состоянии, 398 в состоянии средней тяжести, 54 – в тяжелом.