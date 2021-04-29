Ижевчанина осудили за совершённые почти 20 лет назад изнасилование и убийство

Подсудимому на сегодняшний день 37 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 37-летнего мужчину за совершённые почти 20 лет назад изнасилование и убийство 14-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Тело подростка с признаками насильственной смерти обнаружили 28 сентября 2001 года на перекрёстке улицы Васнецова и переулка Уральского в Ижевске. Задержать по горячим следам преступника не удалось. Картину произошедшего установили спустя 19 лет, после проведения генотипоскопических экспертиз.

Накануне произошедшего трое жителей Ижевска, которым было по 18, 20 и 22 года познакомились с потерпевшей у кинотеатра и предложили проводить её домой. Проходя мимо леса, двое злоумышленников изнасиловали девушку, а затем один из них её задушил. Третий молодой человек стал очевидцем преступления.

Спустя почти два десятилетия признанному виновным в изнасиловании и убийстве назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.