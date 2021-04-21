Итоги дня: убийство в магазине на улице Клубной и новые «путинские» выплаты

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 20 апреля скончались двое пациентов с коронавирусом. За сутки заболел 61 человек. И о других новостях дня.

Убийство

Вечером 20 апреля в магазине на улице клубной произошло убийство. 42-летний мужчина застрелил свою бывшую 37-летнюю жену, которая работала продавцом. Злоумышленник объявлен в розыск.

Обработка началась

В Ижевске начали обрабатывать городские кладбищами средствами от клещей и мышей.

19 апреля, обработали Хохряковское и Южное кладбища, 20 апреля - Западное. Всего за сезон городские кладбища обработают 3 раза, дератизацию проведут 2 раза.

В первых числах мая очередь дойдёт до парков и лесов.

Задержали грабителя

Бдительные ижевчане оказали помощь полиции в задержании грабителя.

Пьяный злоумышленник выхватил телефон у женщины из заднего кармана джинсов. На помощь потерпевшей пришли прохожие, которые задержали воришку и передали его в руки полиции.

Спасение ребёнка

Судебный пристав спас ребёнка, тонувшего в котловане. Откликнувшись на просьбу женщины о помощи, мужчина прыгнул в воду и вытащил ребёнка.

Восьмилетнего школьника госпитализировали в сопровождении матери.

«Путинские» выплаты

Президент России Владимир Путин поручил произвести выплаты семьям, в которых воспитываются школьники, по 10 тыс. рублей на ребёнка.

В Удмуртии на поддержку могут рассчитывать родители около 200 тыс. школьников. Президент также поручил правительству произвести выплаты детям из неполных семей и нуждающимся беременным женщинам.