Итоги дня: убийство в магазине на улице Клубной и новые «путинские» выплаты

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 20 апреля скончались двое пациентов с коронавирусом. За сутки заболел 61 человек. И о других новостях дня.
Убийство
Вечером 20 апреля в магазине на улице клубной произошло убийство. 42-летний мужчина застрелил свою бывшую 37-летнюю жену, которая работала продавцом. Злоумышленник объявлен в розыск.
Обработка началась
В Ижевске начали обрабатывать городские кладбищами средствами от клещей и мышей.
19 апреля, обработали Хохряковское и Южное кладбища, 20 апреля - Западное. Всего за сезон городские кладбища обработают 3 раза, дератизацию проведут 2 раза.
В первых числах мая очередь дойдёт до парков и лесов.
Задержали грабителя
Бдительные ижевчане оказали помощь полиции в задержании грабителя.
Пьяный злоумышленник выхватил телефон у женщины из заднего кармана джинсов. На помощь потерпевшей пришли прохожие, которые задержали воришку и передали его в руки полиции.
Спасение ребёнка
Судебный пристав спас ребёнка, тонувшего в котловане. Откликнувшись на просьбу женщины о помощи, мужчина прыгнул в воду и вытащил ребёнка.
Восьмилетнего школьника госпитализировали в сопровождении матери.
«Путинские» выплаты
Президент России Владимир Путин поручил произвести выплаты семьям, в которых воспитываются школьники, по 10 тыс. рублей на ребёнка.
В Удмуртии на поддержку могут рассчитывать родители около 200 тыс. школьников. Президент также поручил правительству произвести выплаты детям из неполных семей и нуждающимся беременным женщинам.