В Ижевске судебный пристав спас упавшего в котлован мальчика

Ребёнка затягивало грязью.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске судебный пристав спас утопающего в котловане восьмилетнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл 20 апреля. В Индустриальное районное отделение судебных приставов забежала женщина с просьбами о помощи тонущему ребёнку. Работавший на пропускном пункте пристав Дмитрий Кормишин бросился на помощь.

Прибежав в соседний двор, женщина указала на вырытый котлован, в котором находился мальчик. Его уже по плечи скрыло водой, ноги затягивало глиной. Мужчина, не раздумывая, прыгнул в воду. Сам утопая в грязи он с большими усилиями спас испуганного и замёршего ребёнка.

Пристав на руках принёс мальчишку в отделение, где его отмыли и напоили горячим чаем. В портфеле у него нашли мобильный телефон и позвонили матери. Ребёнок жаловался на боль в ногах. Для него вызвали скорую.

Прибывшие врачи осмотрели его и госпитализировали в сопровождении мамы.