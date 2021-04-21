В Ижевске бдительные прохожие помогли задержать грабителя

Злоумышленник выхватил телефон у женщины из кармана.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прохожие помогли полиции задержать злоумышленника, ограбившего 40-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл на улице Советской. Пьяный 33-летний мужчина выхватил у женщины телефон из заднего кармана джинсов и попытался убежать. Потерпевшая погналась за ним, привлекая внимание окружающих. Горожане бросились на ей помощь. Поняв, что грабителя ей не догнать, она обратилась в ближайший участковый пункт полиции.

Стражи порядка отправились на место произошедшего, где прохожие уже схватили воришку. Злоумышленника передали полицейским. В ходе осмотра у него обнаружили и изъяли похищенный телефон.

Установлено, что задержанный уже имеет судимость за аналогичное преступление. Против него возбудили дело по статье «Грабёж». Теперь горе-грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.