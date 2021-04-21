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На новые президентские выплаты в Удмуртии могут рассчитывать около 200 000 школьников

14:48, 21 апреля, 2021
Юрий Абашев
На новые президентские выплаты в Удмуртии могут рассчитывать около 200 000 школьников
14:48, 21 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#финансы и деньги\n#социальная политика
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Глава государства предложил произвести выплаты перед началом учебного года.

Ижевск. Удмуртия. Новые президентские выплаты получат родители около 200 тысяч школьников Удмуртии. О новых мерах поддержки заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Как сообщалось на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в текущем учебном году образование получают 189 047 учеников 1-11 классов. По словам министра образования Удмуртской Республики Светланы Болотниковой, в 2021 году впервые в школу пойдёт почти 22 тысячи ребят.  

Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей в середине августа 2021 года, чтобы эти деньги помогли собрать ребёнка в школу.

Напомним, что президент также поручил правительству произвести выплаты детям из неполных семей и нуждающимся беременным женщинам.

14:48, 21 апреля, 2021
Юрий Абашев
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#финансы и деньги\n#социальная политика