Ижевский дворник Семен Бухарин выиграл на шоу Первого канала «Я почти знаменит»

Победитель получил 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Дворник из Ижевска Семен Бухарин стал победителем шоу на Первом канале «Я почти знаменит». Битву финалистов показали в эфире 21 марта.

Всего в финал вышли 34 участника, после жюри выбрало 11 лучших, по их мнению, номеров. В тройку претендентов на победу вместе с Семеном Бухариным вошел гимнаст, акробат Валентин Четверкин из Москвы и девушка с феноменальной памятью Камила Алиева. Несмотря на таланты соперников, больше всех звездное жюри в составе Жанны Бадоевой, Николая Цискаридзе и Алексея Ягудина поразил участник из Ижевска. В финале, пользуясь только лопатой и метлой, он нарисовал на снегу премьера балета Большого театра, народного артиста России Николая Цискаридзе. Художник изобразил его с крыльями, объяснив это тем, что артист «никогда не падал». Он стал обладателем приза - 3 млн рублей.