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Бронзовые медали взяла команда Удмуртии на Всероссийских соревнованиях по лапте

18:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Бронзовые медали взяла команда Удмуртии на Всероссийских соревнованиях по лапте
18:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Москва\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители
Фото: vk.com/belevcev_mn
49
0

Спортсмены уступили командам из Ярославля и Москвы.

Москва. Команда Удмуртии вошла в число победителей на Всероссийских соревнованиях по лапте «Спортивное будущее Родины» (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Каракулинского района Михаил Белёвцев.

Соревнования прошли в Москве 21 сентября. Сборная Удмуртии обошла 5 команд со всей страны, уступив только спортсменам из Ярославля и Москвы. В результате команда из Удмуртии заняла третье место. 

«Гавриков Михаил и Сигачев Андрей — спортсмены Каракулинского района, внесли свой вклад в общую победу команды Удмуртии! Поздравляю! Район гордится вами!», — заявил Михаил Белёвцев. 

Напомним, что в начале сентября женская сборная Удмуртии завоевала золото на чемпионате России по лапте. 

18:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Москва\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители