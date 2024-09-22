Бронзовые медали взяла команда Удмуртии на Всероссийских соревнованиях по лапте

Москва. Команда Удмуртии вошла в число победителей на Всероссийских соревнованиях по лапте «Спортивное будущее Родины» (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Каракулинского района Михаил Белёвцев.

Соревнования прошли в Москве 21 сентября. Сборная Удмуртии обошла 5 команд со всей страны, уступив только спортсменам из Ярославля и Москвы. В результате команда из Удмуртии заняла третье место.

«Гавриков Михаил и Сигачев Андрей — спортсмены Каракулинского района, внесли свой вклад в общую победу команды Удмуртии! Поздравляю! Район гордится вами!», — заявил Михаил Белёвцев.

Напомним, что в начале сентября женская сборная Удмуртии завоевала золото на чемпионате России по лапте.