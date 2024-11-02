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«Воткинские ракеты» победили в турнире по хоккею памяти Раиля Усманова

12:40, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
«Воткинские ракеты» победили в турнире по хоккею памяти Раиля Усманова
12:40, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#дети\n#соревнования\n#победители
Источник фото: пресс-служба администрации Воткинска
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Ребята выиграли четыре матча из пяти.

Нижнекамск. Республика Татарстан. Юношеская команда «Воткинские ракеты» стала победителем турнира по хоккею памяти Раиля Усманова (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Соревнования прошли в Нижнекамске. Команда «Воткинские ракеты», состоящая из ребят 2015-2016 годов рождения, обыграла команды из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Игра с клубом «Нефтехимик» завершилась со счётом 4:4, но в серии послематчевых бросков соперник оказался сильнее. 

Несмотря на это, по итогу трёх соревновательных дней хоккеисты из Воткинска обошли по очкам соперников и завоевали первое место. 

А нападающего «Воткинских ракет» Глеба Коркина признали лучшим нападающим турнира. 

12:40, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#дети\n#соревнования\n#победители