«Воткинские ракеты» победили в турнире по хоккею памяти Раиля Усманова

Нижнекамск. Республика Татарстан. Юношеская команда «Воткинские ракеты» стала победителем турнира по хоккею памяти Раиля Усманова (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Соревнования прошли в Нижнекамске. Команда «Воткинские ракеты», состоящая из ребят 2015-2016 годов рождения, обыграла команды из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Игра с клубом «Нефтехимик» завершилась со счётом 4:4, но в серии послематчевых бросков соперник оказался сильнее.

Несмотря на это, по итогу трёх соревновательных дней хоккеисты из Воткинска обошли по очкам соперников и завоевали первое место.

А нападающего «Воткинских ракет» Глеба Коркина признали лучшим нападающим турнира.