В Ижевске наградили финалистов ежегодного творческого конкурса «Чудеса на ёлке»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наградили финалистов третьего сезона городского конкурса «Чудеса на ёлке» (0+).

В начале зимы дети могли самостоятельно сделать новогоднюю игрушку. Это могла быть змея — символ года; украшение, изображающее героев русских народных сказок, или игрушка классической незамысловатой формы. А также в этот раз участникам предложили нарисовать рисунки с изображением любой спортивной зимней активности. В результате на конкурс прислали 580 ёлочных игрушек и 80 рисунков.

«Я сделала новогодние часы, делала их пять дней. Мама с папой мне немного помогли покрасить картон и приклеить его. Я не ожидала, что попаду в финал, но очень-очень этому рада», — поделилась ученица второго класса школы №88 Дарья Тюлькина.

Жюри пришлось непросто, но они выбрали 116 финалистов. Далее 36 победителей определились в онлайн-голосовании.

«Мы очень рады, что у нас получилось быть причастными к этому волшебно-новогоднему проекту «Чудеса на ёлке». Детки и их родители большие молодцы, работы просто потрясающие, мы всем центром голосовали, и было очень сложно выбрать, чья работа больше понравилась!» — сказала исполнительный директор диагностического центра «Клиника Эксперт» Юлия Журавлёва.





Фото: ИА «Сусанин»

Во время награждения победители и финалисты конкурса не только получили грамоты и разнообразные подарки от партнёров проекта, но и вместе посмотрели мультфильм.

«Дети все молодцы, все старались, игрушки замечательные, рисунки тоже замечательные. Нынче очень много поделок, видно, что проект работает и привлекает внимание и детей, и взрослых, это очень хорошо, потому что дети с родителями вместе участвуют и приходят на награждение, то есть проводят больше времени вместе», — отметила заместитель генерального директора спортивного комплекса «СпортПаркСемья-Тумаев» Ксения Батрутдинова.

Сейчас все созданные ребятами ёлочные игрушки украшают новогодние ёлки в парках Тишино и Горького.

«Новый год — это волшебный праздник, и все ребята являются волшебниками, потому что только волшебники могли сотворить такие чудеса своими руками. Дети украсили наш город своими замечательными поделками и тем самым создали радостное настроение», — пояснила руководитель отдела информационно-технологического сопровождения ИМЦ «Альтернатива» Наталья Бочарова.

Организаторами конкурса выступили: Управление образования администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива» при финансовой и информационной поддержке медиагруппы «КОМОС-МЕДИА» и информационного агентства «Сусанин».

Организаторы выражают огромную благодарность за вклад в развитие проекта компаниям-партнёрам: генеральным партнёрам — диагностическому центру «Клиника эксперт», компании «Ресурс-Групп», а также партнёрам номинаций — боулинг-ресторану «Brooklyn Bowl» («Бруклин Боул»), спорткомплексу «СпортПаркСемья — Тумаев», компании «ПромСтройИнвест» и автоцентру «ГАЗ».