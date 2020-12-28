Итоги дня: усиленные меры безопасности в праздники и прогноз погоды на Новый год

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 28 декабря, в Удмуртии выявили еще 218 случаев заражения коронавирусом. Врачи выписали 203 выздоровевших.
Снежные выходные:
Половина месячной нормы осадков – около 15,8 мм – выпала в Ижевске за два дня. Днем в понедельник на улицы города вышли 100 единиц техники.
Безопасный Новый год:
В Удмуртии на время новогодних праздников усилят меры безопасности. В повышенной готовности будут и медики. На случай ЧС подготовлен резерв препаратов для оказания медпомощи.
Хорошая погода:
Новогодняя ночь в Удмуртии будет снежной. Временами осадки ожидаются на всей территории республики. Столбики термометров не опустятся ниже -11, -16 градусов по Цельсию.
Звезды говорят:
Жители Удмуртии готовятся встречать год Белого Быка. Отвлекитесь от предпраздничной суеты и прочитайте, что готовит год грядущий. Подробный астропрогноз – уже на нашем сайте.