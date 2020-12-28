Спасатели и медики Удмуртии приведены в готовность на время новогодних праздников

Единый номер экстренных служб прежний – 112.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на время новогодних праздников усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Сергея Карабаева, именно в этот период увеличивается число пожаров. В настоящее время проведены профилактические мероприятия, противопожарные инструктажи и тренировки по отработке действий при ЧС, проверены подъездные пути к объектам. Особое внимание уделили учреждениям соцзащиты, где круглосуточно живут люди.

Также в Удмуртии определили 124 площадки , где можно запускать пиротехнику.

В повышенной готовности будут и медики. На случай ЧС подготовлен резерв препаратов для оказания медпомощи, рассчитанный на 500 пострадавших.

«Для оперативного решения вопросов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на весь период выходных и праздничных дней организовано круглосуточное дежурство», - рассказал министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.

Единый номер экстренных служб прежний – 112. Все пожарно-спасательные подразделения приведены в готовность.