Во вторник и среду в республики ожидаются морозы.

Ижевск. Удмуртия. Новогодняя ночь в Удмуртии будет снежной. Временами осадки ожидаются на всей территории республики, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра

Во вторник, 29 декабря, в регионе начнется кратковременное похолодание. Днем ожидается до -17, -22 градусов по Цельсию, в ночь на 30 декабря столбики термометров опустятся до -24, -29 градусов. Днем в среду столбики термометров не поднимутся выше -18, -23 градусов. В эти дни осадков не прогнозируется.

В канун Нового года с приходом теплого воздуха начнется потепление. Утром 31 декабря ожидается от -13 до -18 градусов по Цельсию, к вечеру потеплеет до -10, -15 градусов. Временами прогнозируется небольшой снег.

В новогоднюю ночь будет не холоднее -11, -16 градусов, что примерно соответствует многолетним климатическим нормам.

«В первые дни нового года температурный фон продолжит слабо повышаться, осадки сохранятся», – отмечают синоптики.