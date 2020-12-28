Днем в понедельник на улицы города вышли 100 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. Половина месячной нормы осадков выпала в Ижевске за два дня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«За два дня в Ижевске выпало 15,8 мм осадков при месячной норме в декабре 30 мм», – отмечается в сообщении городских властей.

В ночь на понедельник, 28 декабря, на улицах столицы работали 106 единиц техники, удалось вывезти 5 227 кубометров снега, на проезжую часть высыпали 134 т реагента.

Днем в понедельник на улицы города вышли 100 единиц техники. Уборкой снега во дворах занимаются около 900 работников и 68 единиц техники.