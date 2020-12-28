Врачи выписали 203 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 28 декабря, в Удмуртии выявили еще 218 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 82 жителей Ижевска. В числе заболевших также 19 жителей Сарапула, 15 жителей Можги, 14 жителей Завьяловского района, 10 жителей Кизнерского района, 9 жителей Алнашского района, 8 жителей Балезинского района, 8 жителей Игринского района, 7 жителей Воткинска, 7 жителей Сарапульского района, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Камбарского района, 4 жителей Граховского района, 4 жителей Каракулинского района, 4 жителей Красногорского района, 4 жителей Можгинского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Воткинского района. По одному случаю заражения зарегистрировали в Глазовском, Дебесском и Малопургинском районах.

Врачи выписали 203 выздоровевших. Лечение продолжают 3 533 человека, 200 пациентов находятся в тяжелом состоянии.