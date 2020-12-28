Астропрогноз: что сулит Удмуртии год Белого Быка

Энергетика года будет подталкивать к упорному труду.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии готовятся встречать год Белого Быка. Правда, по восточному календарю он начинается только 3 февраля 2021 года. Президент Ижевской школы универсальной астрологии Сандра Антония Салинес подготовила прогноз энергетики года по восточному календарю для жителей Удмуртской Республики.

Энергетика наступающего года обещает быть более мягкой, чем прошлого. Воинственность и жесткость Белой Крысы благополучно канула в лету примерно на 60 лет. В год Белого Быка у всех живущих на Земле появится потребность в дипломатическом методе решения самых сложных вопросов. Уже не будет кардинальных мер, разрушений и бурь, вызванных неприветливой Крысой, а все проблемы могут решаться довольно мягко, обтекаемо и красиво. Можно даже не заметить, что самый важный жизненный вопрос сам по себе потерял свою актуальность.

Энергетика года будет подталкивать к упорному труду, к восстановлению нормального жизненного ритма, к обретению твердой почвы под ногами и уверенности в завтрашнем дне. К тому же трудности предыдущего года только закалили Белого Быка, и он со всей своей убежденностью и упорством будет стремиться к созданию комфортных для себя условий, достижению поставленных перед собой задач. Такие качества, как мужественность и отвага, стойкость и решительность помогут вернуть упущенные в прошлом ресурсы, ухватить удачу и восполнить свои силы. Однако это будет год труда, а не побед, поэтому результат может появиться не сразу. Потребуется время, чтобы уверенно встать на ноги, накопить достаточно сил, чтобы удержать захваченную территорию и освоить ее. Поэтому Белый Бык поможет разогнать накопленную в тяжелом труде энергию и сделать последующие годы более легкими.

Бык любит землю, любит копаться в ней, возиться с разными растениями, культурами и в год его правления рекомендуется обратить внимание на свои загородные территории. При возможности, стоит приобрести дом, дачу, восстановить старые заброшенные дома, усадьбы, а если есть внутренняя потребность, то стоит даже заняться сельским хозяйством. В год Белого Быка это направление будет процветать, как никогда и самый востребованный и высокооплачиваемый труд будет связан именно с сельским хозяйством, агропромышленным производством. Кроме того, развитие этого направления даст надежную базу в дальнейшем, и уже не надо будет судорожно думать о хлебе насущном в масштабах страны и отдельно взятого человека.

Другие направления бизнеса тоже могут быть успешными, но только при одном условии. Дело в том, что Бык получает положительные результаты только тогда, когда полностью погружается в дело, сосредотачивается на нем, концентрирует все свои силы, внимание, тщательно выполняет каждую деталь, используя житейский разум, срастается с этим делом душой. Продукт его работы становится частью его самого. Поверхностное отношение к делу в этом году не прокатит, не будет развития в бизнесе, если не поддерживать его своей энергетикой, своим намерением и относиться к нему безответственно. Методы работы при этом могут быть весьма консервативными, основывающиеся на старом опыте - как на своем, так и на чужом.

Однако, Белый Бык также обладает утонченной энергетикой, кроме сельского хозяйства он облагодетельствует в этом году сферу искусства, благосклонно будет относиться к сфере финансов, материальных ценностей, причем, ценностей уникальных по красоте и единственных в своем роде. Поэтому творческое направление будет набирать обороты, откроются новые возможности для демонстрации своих талантов, для развития способностей. Но чем бы вы ни занимались, Белый Бык будет требовать проявления только одного качества – упорства, трудолюбия и полной самоотдачи.

Этот год для многих может оказаться решающим во всех отношениях, так как энергетика года будет подталкивать к созданию основы в жизни, фундамента. Основой может быть ценная вещь, социальное положение, материальные блага и даже люди. И если вам удалось чего-то достичь, захватить, получить, заработать, то Бык научит вас защищать это, сохранять, удерживать. Все, что вы получите в этом году, станет опорой вам в дальнейшем, поэтому беречь полученное надо со всей ответственностью.

Покровитель года – Белый Бык – рекомендует серьезно относиться к любым вселенским подсказкам, знакам, повторяющимся явлениям, которые будут происходить с вами, т.к. все это может быть неслучайным. Мало того, что нужно заметить эти знаки, но еще и выполнить то, на что указывает вам вселенная, так как хозяин года любит только тех, кто умеет повиноваться, кто преданно исполняет полученные указания, кто не пытается спорить, сопротивляться и конфликтовать с властью. Именно им он покровительствует. Это будет ярко выражено на всех уровнях, в том числе и в политической жизни. Любое сопротивление властям может быть чревато для людей, предприятий и целых сообществ, и только безукоризненное повиновение и беспрекословная исполнительность может вывести вас на новый, более высокий уровень жизни, одарить удачей и всяческими благами. Любое противостояние будет абсолютно безнадежным и может потерпеть фиаско на начальном этапе. Поэтому необходимо отформатировать свои политические, экономические взгляды и постараться вписаться в общую энергетику года, чтобы не оказаться на задворках жизни. Кроме того, не стоит напрасно расходовать свою драгоценную энергию и распылять ее на абсолютно бессмысленное сопротивление властям. Не в этом году.

Поскольку Бык предпочитает находиться в безопасной для него зоне, то он будет стараться избегать одиночества и бедности, будет пытаться заключить контракты, соглашения с надежными партнерами, договариваться со всеми подряд, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Поэтому союзы, как личные (браки), так и деловые, заключенные в этом году, будут длительными, партнеры будут верными и преданными своему слову, обещаниям, сильными и волевыми, которые не испугаются трудностей и будут защищать общее дело вплоть до объявления войны противнику. Браки в этом году не будут носить формальный характер, а действительно будут настоящими и длительными. Бык – это хранитель семейного очага и тепла, он превосходный хозяин и глава семьи. Бык может быть нежным и преданным, но в то же время очень ответственным и серьезным, поэтому браки под покровительством хозяина года тоже будут крепкими и долгими.

Быки по своей природе обладают превосходным здоровьем. Они физически крепкие и выносливые, склонны до конца бороться за жизнь и никогда не отступят от этой борьбы. Если возникают проблемы со здоровьем, то, согласно характеру быка, стоит со всей настойчивостью и упорством скрупулезно выполнять все рекомендации докторов - и это обязательно восстановит силы. Мнительность по отношению к здоровью заставит бережно относиться к нему, а значит, любые медицинские методы - как современные, так и нетрадиционные, будут востребованы и применены, в случае необходимости. Судя по энергетике года, сфера здоровья людей в целом обретет стабильность, появятся надежные инструменты для устранения массовых болезней. Правда, при этом вряд ли будет возможность легко и свободно передвигаться по миру, по стране. Сам Бык не любит перемен, он предпочитает оседлый образ жизни и любые передвижения очень болезненны для него. Можно предположить, что туризм и отдых будут ограничены определенными рамками, границами. Однако есть еще одна категория представителей символа Быка – это общительные веселые и экстравагантные люди. Именно они могут своей неугомонной энергетикой «протолкнуть» туризм, путешествия, отдых. И это тоже станет опорой для многих бизнесменов в дальнейшем.

Чего не рекомендуется делать в этом году, так это допускать легкомысленное отношение к жизни, к своему делу, к себе лично, к другим людям. Каждый миг, каждый день надо проживать, осознанно фиксируя все, что происходит - и только тогда можно получить понимание и мудрость. Необходимо в этом году рассчитывать только на свои силы, только на свои ресурсы и не пытаться что-то сделать за чужой счет.

Несмотря на общую энергетику года Белого Быка, каждый его месяц несет в себе свои особенности, конечно же, не выходящие за рамки общих тенденций. Чтобы гармонично вписаться в энергетику того или иного месяца, нужно знать его принципы – и тогда силы, господствующие в этот период, будут на вашей стороне. Давайте разберем все рекомендации по месяцам.

Февраль

Энергетика месяца – Желтый Бык находится в стадии «хранилище». Это очень хорошее сочетание элементов, которое дает власть, богатство, силу и способность не только удержать имеющиеся ресурсы, но еще и восполнить их. Под таким вселенским влиянием совершаются великие деяния на пользу как обществу в целом, так и отдельно каждому человеку. Такая энергетика способна развеять все трудности и неприятности, все расставить по своим местам и навести порядок. Однако, не рекомендуется в этот период начинать что-то новое, необходимо сосредоточиться на имеющемся и постараться приумножить богатство. Во всяком случае, сохранить то, что имеете. Поэтому любые необдуманные траты, расточительство, как материальное, так и интеллектуальное, физическое может привести к потере силы, влияния и богатства. Энергетика будет способствовать оседлости, повышенной работоспособности, концентрации внимания, усердию – и это непременно принесет положительный результат в той области, где вы сосредоточены.

Март

Энергетика месяца – Белый Тигр находится в стадии «обрыв», что указывает на минимальное количество энергии во вселенной в этот период. Она как будто готовится к принятию чего-то нового и большого, избавляется от лишнего. Поэтому все энергетические усилия должны быть дозированы, т.к. может не хватить сил для борьбы, для поддержания имеющихся ресурсов. В этот период может быть ослабление здоровья, может появиться усталость и неспособность поддерживать бизнес, отношения, привычное благополучие. Поэтому лучше всего в этом месяце отдохнуть, не перегружать себя заботами, не начинать ничего нового, а спокойно выполнять текущие дела без суеты и нетерпения. Просто надо жить в своем привычном ритме, избегая перемен, незапланированных изменений, и тогда все будет хорошо, а вы достойно встретите следующий период.

Апрель

Энергетика месяца – Белый Кролик тоже находится в стадии «обрыв» и имеет минимальное количество энергии. Вселенная и сейчас не склонна облагодетельствовать вас своей энергией и каждому придется рассчитывать только на свои ресурсы, на свои силы. Месяц будет не из легких, т.к. запас энергии заканчивается, и можно будет видеть, как на глазах рушатся мечты, как внешние обстоятельства путают планы, и нет возможности повлиять на результат. В этом случае необходимо активизировать в себе такие качества, как спокойствие, терпение и стараться поддерживать состояние внутреннего равновесия, чтобы пережить это время. Чтобы сохранить энергетику, необходимо действовать не импульсивно, а рассудительно, логично, стараться оценивать ситуацию, и только потом принимать решения. Только контролируя свое эмоциональное состояние, сдерживая импульсивность можно сохранить силы и все, что имеете.

Май

Энергетика месяца – Черный Дракон находится в стадии «хранилище». Активность этого периода тоже будет невысокой и могут проявиться такие качества, как алчность, жадность, скупость. Сохранить имеющиеся ресурсы будет первой и основной задачей этого периода. С экономической точки зрения, могут быть ограничения в средствах. Однако, в позитивном варианте такая энергетика может дать, наоборот, великодушие, разумную щедрость и будет предвещать богатство. Все зависит от того, насколько ясным умом обладает человек. Любые отклонения от рационального взгляда и потакание своим низменным потребностям могут привести к разорению и потере всего. В этом случае придется начинать все сначала. И только прозорливые, практичные и уравновешенные люди смогут сделать правильный выбор.

Июнь

Энергетика месяца – Черная Змея находится в стадии «зачатие». Это уже неплохо, и можно рассчитывать на вселенскую поддержку в делах. Волна мощной энергии, которая активизирует интуицию, внутреннее чутье, возможность понять ситуацию не умом, а сердцем, проникнуть в самую ее суть заставит действовать разумно, четко, планомерно и локально. При внешней пассивности и даже печали, внутри может бурлить мощная сила, которая способна поднять вас на новый качественный уровень, и вы в одночасье можете достичь знатного положения в обществе, добиться того, о чем долго и упорно мечтали. Это месяц начала рождения новых планов и реализации их. Поэтому рекомендуется сначала спланировать, а потом начать медленно, не спеша действовать, реализуя энергетический потенциал, который уже рвется наружу.

Июль

Энергетика месяца – Зеленая Лошадь находится в стадии «смерть». Это значит, что и в этом периоде вселенная не будет поддерживать своей энергией живущих на этой Земле. Поэтому в очередной раз придется рассчитывать только на свои силы, не ждать манны небесной, а использовать свой потенциал. Удача, увы, слишком долго спит, и стечение обстоятельств может быть не в вашу пользу. Это будет касаться любого дела. Лучше всего будет получаться в интеллектуальной сфере, в работе с информацией, в обучении, в повышении профессионального уровня. При такой энергетике лучше всего собирать идеи, рассматривать интересные предложения, поощрять пытливый, рационализаторский подход к делу, думать о будущем и учиться. Если в этом месяце вы пойдете учиться, то сможете быстро освоить материал, вникнуть в суть темы и повысить свою квалификацию.

Август

Энергетика месяца – Зеленая Коза находится в стадии «вскармливание». В этот период вселенная будет помогать в делах, на которые вы тратите много усилий, концентрируете на них свое внимание. Сферы жизни, которые вам не интересны и на которые у вас не хватает времени, не будут поддерживаться вселенской энергией, а потому отпадут сами по себе. Поэтому рекомендуется сосредоточить свое внимание на важном для вас вопросе и только тогда он решится в благоприятном для вас варианте. Такое сочетание элементов даст возможность накапливать силу и богатство, контролировать происходящее, а значит, обладать многими возможностями. В этом месяце может быть повышенная контактность, высокая общительность, возможны передвижения, поездки, новые знакомства. Каждый человек будет нести в себе нечто оригинальное, например, идею, взгляд, восприятие, образ, имидж, стиль и прочие вещи. Поэтому месяц будет довольно насыщен впечатлениями.

Сентябрь

Энергетика месяца – Красный Петух находится в стадии «рождения». Начинается рост энергии, и вселенские потоки будут участвовать во всех земных делах. Это значит, что наступил период удачи и сейчас вы можете рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств, на везение, на поддержку высших сил. Активность обещает быть очень высокой, появятся новые возможности, перспективы и каждый будет чувствовать в себе силы, чтобы получить желаемое, исполнить задуманное. Месяц хорош для физического труда, а также для любого рода борьбы, как интеллектуальной, так и спортивной, физической. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы защитить свои позиции, то смело можете вступать в бой, не бояться быть дерзкими, амбициозными, уверенными завоевателями. Однако, не стоит драться с властями, конфликтовать с теми, от кого зависит ваше благополучие - у них будет побольше сил, чем у вас, и здесь без вариантов. Они вас одолеют.

Октябрь

Энергетика месяца – Желтая Собака находится в стадии «хранилище». Это период практичных, экономных и наблюдательных людей. Все, что было получено в прошлом месяце, в этом необходимо будет стараться сохранить, направив на это все свои силы. И вновь это время упорного труда, напряжения и приложения немалых усилий. Придется потрудиться, чтобы получить положительный результат. Время сбора урожая и этот урожай следует упаковать так, чтобы он пригодился в будущем, чтобы его хватило при любых трудностях, чтобы он сохранился. В этой связи, ключевой особенностью энергетики месяца будет сжатие. Трудно будет расстаться с человеком, к которому уже привыкли, бросить бесперспективную работу, где коллеги превратились почти в родственников, трудно будет дать взаймы, поделиться радостью, что-то бескорыстно отдать от себя. Поэтому и получить что-то тоже будет нелегко. Например, кредит в банке, скидки, льготы, участие в акциях. За все надо будет платить, и платить немало.

Ноябрь

Энергетика месяца – Желтая Свинья находится в стадии «зачатие». Этот месяц будет благоприятен для целеустремленных, устойчивых, скрытных и пунктуальных людей. Приземленность их чувств и рациональный взгляд на вещи еще больше активизирует их наблюдательность, практичность и скрупулезность к событиям и обстоятельствам. Именно такие люди будут править балом. Им легко будет приспособиться к любым условиям, чтобы получить задуманное. Не выделяясь особо из толпы, они могут иметь немалый авторитет и управлять людьми, бизнесом, предприятием, стать хозяевами положения, как в социуме, так и в личной жизни. Период хорош для заключения браков, для создания семьи, для подписания серьезных, долгосрочных контрактов, для повышения социального уровня. Главное – не ошибиться и вовремя ухватить удачу.

Декабрь

Энергетика месяца – Белая Крыса находится в стадии «смерть». Потенциал не так высок и, скорее всего, дела могут застопориться, развития чего-либо в такие периоды ожидать не приходится. Производство, бизнес, экономика будут работать по установленным ранее технологиям, правилам, используя выделенные когда-то для этого целевые средства. Это неплохой период стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Успех в любом направлении будет зависеть от того, сколько вы вложили средств, усилий и энергии на стадии развития этого направления. Чем больше – тем более долгая жизнь уготована вашему проекту. Это касается всех сфер жизни, например, личных отношений. Если они построены на искренних чувствах, если супругов связывают результаты совместных усилий, то им нечего бояться, их брак еще больше укрепится. Ну а если брак был фиктивным и держаться ему не за что, то он не выдержит вселенского смертоносного влияния. Так и в бизнесе. Основа должна быть прочной, тогда вам не страшны никакие бури, тем более энергетические.

Январь

Энергетика месяца – Белый Бык находится в стадии «вскармливание». Такое положение будет способствовать установлению энергетического равновесия во всех сферах жизни. И здесь вселенная будет помогать тем, кто прикладывает усилия, проявляет упорство для получения результата, для развития своего дела. Только при таких условиях она будет восполнять силы, помогать и сопровождать дело удачей. Если человек надеется на удачу, а сам пассивно наблюдает со стороны, не прикладывая усилий, то и результат будет соответствующий - вселенная просто не увидит его. Это период для дипломатических переговоров, для нахождения компромисса в отношениях, для примирения и устранения разных конфликтов. Все вопросы можно решить с помощью переговоров, поэтому категоричность и грубые методы будут неприемлемы. Лучше всего не пытаться решить задачи, используя физическую силу, психологическое давление, власть. Это еще больше усугубит ситуацию, но не решит проблему.