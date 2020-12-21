Итоги дня: долги депутатов Удмуртии по налогам, розыск водителя-лихача в Ижевске и похолодание после потепления

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 21 декабря, в Удмуртии выявили еще 206 заболевших коронавирусом. Врачи выписали 191 выздоровевшего.
Плохой пример:
Депутаты в Удмуртии и члены их семей задолжали более 4 млн рублей по имущественным налогам. Общая сумма задолженности в республике превышает 1,1 млрд рублей.
Опасное вождение:
В Ижевске разыскивают водителя, снесшего деревья и повредившего ограждения на улице Пушкинской. С него взыщут материальный ущерб. Ограждения восстановят, а деревья высадят весной.
О погоде:
«Температурные качели» ждут Удмуртию на этой неделе. Начавшееся в понедельник потепление продолжится во вторник и среду, а с четверга ожидается похолодание.
Гороскоп:
В 2021 году энергетика Ижевска будет непростой. Придется преодолевать трудности, но не всегда люди будут довольны результатом. Подробности - в астрологическом прогнозе для столицы Удмуртии.