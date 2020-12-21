В четверг начнется похолодание.

Ижевск. Удмуртия. «Температурные качели» ждут Удмуртию на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра

Начавшееся в понедельник потепление продолжится во вторник и среду. Температура воздуха в эти дни составит от -3 до -9 градусов по Цельсию.

«Временами пройдет снег, на дорогах ожидается снежный накат. Местами возможен слабый гололед», – рассказали синоптики.

В четверг, 24 декабря, начнется кратковременное похолодание. Во второй половине недели существенных осадков не ожидается. К выходным дневные температуры воздуха составят от -9 до -14 градусов, по ночам столбики термометров будут опускаться до -12, -18 градусов.